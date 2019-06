Exclusief voor abonnees De mussen van Mao 2 08 juni 2019

Alsof de Chinezen al niet genoeg te lijden hadden onder de ijzeren hand van Hun Grote Leider Mao Zedong (1893 - 1976) blonk die niet altijd uit in doordachte beleidsdaden. Zo verplichte hij in 1958 élke Chinese onderdaan - rijk én arm, jong én bejaard - om zoveel mogelijk muggen, ratten, vliegen én mussen te doden. Voor die eerste drie viel vanuit hygiënisch oogpunt nog iets te zeggen, maar wat die mussen misdaan hadden? Zij vraten het graan op. Jaarlijks tot 4,5 kilo per vogeltje. Graan dat evengoed mensen kon voeden, meende Mao. Per miljoen gesneuvelde mussen zouden er jaarlijks zelfs 60.000 extra mensenmonden kunnen worden gevoed. De Chinezen gehoorzaamden gedwee en joegen met het onophoudelijke kabaal alle vogels uit de bomen, om ze vervolgens uit de lucht te schieten. De actie werd een gi-gan-tisch succes met zomaar even 1 miljard gedode mussen. Helaas waren Mao en zijn discipelen uit het oog verloren dat mussen niet alleen graan, maar vooral veel schadelijke insecten opaten. En met 1.000.000.000 minder mussen kregen vooral de sprinkhanen vrij spel. Die de graanvelden helemaal kaal vraten. Mede daardoor zou China tussen 1959 en 1962 een historische hongersnood kennen: minstens 15 miljoen, tot mogelijk 30 miljoen Chinezen stierven van ontbering.

