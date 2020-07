Exclusief voor abonnees De muren hebben ogen Voorgelezen 04 juli 2020

Ook in Kasper van Beeks 'De honger' spelen camera's een hoofdrol. Liefst 17 stuks, die een jaar lang het doen en laten vastlegden van het gezin van psychiater Liam Sandberg. Een en ander komt uit wanneer ze thuiskomen van vakantie en in hun Amsterdamse woonkamer een afstandsbediening vinden met een post-it met PLAY erop. Aan rechercheur Isabella Neri om uit te zoeken wie de camera's ophing en met welke bedoeling. En vooral: waarom moest Sandberg de beelden per se te zien krijgen? 'De honger' kluistert je aan de bladzijden met een stevige plot, sterk neergezette personages en een finale die je omver blaast.

