De motor draait: Suzuki wéér matchwinnaar

Een 7 op 9 binnen de week, amper één doelpunt tegen, en twee beslissende goals van Yuma Suzuki. Het loopt plots aardig voor STVV en zijn Japanse spits. "Er staat een team. En Suzuki voelt zich als een vis in het water", zei coach Marc Brys. Suzuki werkte zich inderdaad spontaan te pletter. En hij besliste de match met een typische Suzuki-goal. "Mijn eerste op Stayen", glunderde de Japanner. "En daar ben ik blij om. Die goals komen wel vanzelf. Maar mijn veldspel moet nog sterker. Daarvoor moet je me tijd gunnen. Want voor ik naar STVV kwam, had ik door een blessure lange tijd niet meer gespeeld." Verder wuifde Suzuki alle eer weg, maar hij pakte wel uit met een straffe uitspraak. "Als wij play-off 1 willen halen, dan zullen we er moeten komen als team. Als een hecht team, zoals vandaag." Brys lachte. "Wat zei-ie? Play-off 1? Laat ons maar de voetjes op de grond houden. Ik maak er geen geheim van dat ik Suzuki vorig seizoen al bij STVV wou. Toen was hij financieel onhaalbaar, wat na zijn blessure veranderde. Die jongen kende een moeilijke start. Maar intussen ligt hij goed in de groep en tussen hem en Boli stel ik een soort chemie vast die ik niet eens kan verklaren. Want ze verstaan elkaar niet eens. Voor mij is dit het gedroomde spitsenduo." (FKS)

