De Mol stuurt alweer een vrouw naar huis 03 april 2018

Twee 'Mol'-afleveringen ver en alweer werd zondag een vrouw naar huis gestuurd. Na psychologe Kelly ging deze week de Limburgse Channy (foto) voor de bijl. En dus zitten de vijf mannen die aan het tv-avontuur begonnen er nog allemaal in, maar zijn de dames nog maar met drie. Ook vorig jaar sneuvelden de vrouwen als eersten in de psychologisch en fysiek slopende strijd die 'De Mol' is. Of de dames minder bestand zijn tegen een spelletje waarbij het groepsbelang, de persoonlijke drang om te winnen en de permanente dreiging van een saboteur een wurgende combinatie blijken te zijn, durven we niet te zeggen. Voorlopig is het trouwens óók een vrouw die het hoogste Molgehalte heeft. Maar is Joke de Mol? Het lijkt veel te simpel om zomaar ja te zeggen. Maar dat zij perfect met het brandijzer kon werken en huisarts Steve, noch mijnheer pastoor Pieter ook maar één schijfje konden brandmerken, is opmerkelijk. Werd Joke geholpen? Of saboteerde één van de heren het zaakje? De geschoolde Steve maakte er tijdens het tweede spel een knoeiboel van door slechts de helft van de simpele schoolvraagjes correct te beantwoorden. En dat hij niet wist hoeveel tanden een kindergebit heeft, is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk. (MC)

HLN