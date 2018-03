De moestuinschool 10 maart 2018

Het speelrek was groter geworden. Dat gold voor wel meer dingen in mijn oude school: álles was er groter geworden. En de kleuren waren wat minder nineties, dat ook. Voor de rest verliep het terugzien minder traumatisch dan in de droom die ik de nacht ervoor had gehad, een bizar tableau vivant met gocars, tamagochi's, springtouwen en pestkoppen. Ook die laatste waren wellicht groter geworden.

