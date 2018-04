De mestkever 07 april 2018

Wat we 'de' mestkever noemen, is in feit een groep kevers van meer dan vijfduizend soorten. Behalve in Antarctica, vind je ze in de hele wereld. De bekendste soort is Scarabaeus sacer, ook wel bekend onder de fraaie roepnaam 'heilige pillendraaier'. Hij komt voor in Zuid-Europa en in Noord-Afrika, en werd duizenden jaren geleden al afgebeeld op muurschilderingen. Blijkbaar fascineert de mestkever de mens al sinds de oudheid. De oude Egyptenaren aanbaden deze kevers omdat ze dachten dat ze vanzelf ontstonden uit mestballen. Men wist toen nog niet dat de kever in de mest eitjes legt. Als de larve na een week uitkomt, kan ze meteen beginnen te smullen.

