De mening van... 26 juli 2018

Lucien Van Impe

"Dumoulin komt net tekort"

"Voor mij is er gisteren niet veel veranderd. Het was tempo, tempo, tempo en dan is het voor velen moeilijk om weg te rijden. Er zijn nog weinig échte klimmers in het peloton met een versnelling in de benen, daarom ben ik blij dat Quintana de rit heeft gewonnen. Bernal heeft ook indruk gemaakt, die reed op het laatst zelfs te snel voor Froome. Wees maar zeker, dat is de volgende in de wachtkamer van Sky om de Tour te winnen."

