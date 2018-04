De meest harteloze dief van het land? Die steelt knuffelbeer Jurgen Eeckhout

De meest harteloze dief van het land heeft gisteren toegeslagen in Gentbrugge. Hij ging aan de haal met 'Beertje', de knuffelbeer van de 11-jarige Colin. "Uit frustratie omdat het alarm afging", reageert zijn papa Arne. "Wie doet nu zoiets? Dat ze onze juwelen gestolen hebben, tot daar nog aan toe. Maar nog snel een kinderkamer binnenlopen en een knuffel stelen? Dat gaat er bij mij niet in." Colin is er het hart van in. "Hij begrijpt maar al te goed wat er gebeurd is. Enkele buurtbewoners probeerden hem al te troosten door hem een knuffelbeer te geven die sterk lijkt op zijn gestolen lieveling, maar hij wil enkel en alleen 'Beertje'. Hij heeft die dan ook al van toen hij klein was."