De meest exclusieve strandbar vind je... in Knokke, waar anders? 16 april 2018

Een uitgebreid assortiment met bubbels, hemelbedden en zelfs een eigen kledinglijn met gepersonaliseerde schoenen: bij strandbar 'Beach Number 1' in het Zoute in Knokke spaart uitbater Glenn Van Hoeck kosten noch moeite om een sfeer van luxe, glitter en glamour te creëren. De naam van z'n zaak verklapt het al: "Ik wil de absolute nummer één onder de beach bars te worden." Klanten kunnen op bestelling een fles Veuve Clicquot van 15 liter krijgen. Kostprijs: 3.750 euro, bediening door vier personeelsleden inbegrepen. Voor wie het nog wat exclusiever wil, is er de Cristal Louis Roederer Jéroboam: een fles van drie liter heb je, opnieuw op bestelling, voor 5.525 euro. Er zijn ook flessen 'Carbon', de officiële leverancier van de Formule1 - de verkoopprijs daarvan is nog niet bekend. Voor wie grote dorst heeft: een watertje kost 'maar' 3,50 euro. (MMB)

HLN