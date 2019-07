Exclusief voor abonnees De Marchi: "Het gaat goed met mij" 16 juli 2019

CCC-renner Alessandro De Marchi lag gisteren nog steeds in het ziekenhuis na zijn zware crash. Maar het gaat goed met hem, zegt de Italiaan zelf op zijn Instagram-pagina. "Hier ben ik. Gekneusd, maar wel met de glimlach. Het gaat goed met mij. Ik heb enkele serieuze blessures (gebroken sleutelbeen, gebroken rib, ingeklapte long, snee in gezicht, red.), maar niets dat niet kan genezen." De Marchi blijft optimistisch, zegt hij: "Als het leven zuur is en je citroenen geeft, maak er dan limonade mee. Ik zal proberen dit moment aan te grijpen als een nieuw startpunt voor mijn carrière." (NVK)

