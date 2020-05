Exclusief voor abonnees De marathonvrouw Karlien Van Steenbrugge (44) 11 mei 2020

Op Strava kan je er niet naast kijken: de Lockdown Challenges zijn alom tegenwoordig. Je kan van thuis om ter snelst, om ter verst lopen of - zoals de uitdaging waarin Karlien Van Steenbrugge uit Melle de beste vrouw is - een marathon met zoveel mogelijk hoogtemeters afwerken (in haar geval: 253). "Zo'n challenge is wel eens leuk, als aanmoediging", zegt ze. "Maar lopen gaat voor mij toch nog altijd om de beleving, om buiten te zijn en je hoofd leeg te maken. Ik zit wel op Strava, maar zet niet al mijn looptochten erop. Soms loop ik twee keer per dag en zet ik er maar eentje op. Want mensen gaan zich daaraan spiegelen en dat hoeft voor mij niet." Liever dan de Lockdown Challenges doet ze het échte werk. "Dáár train ik nog altijd voor. Eind augustus is er een mooie wedstrijd in Vaals, op het drielandenpunt. En in september is er eentje in Bouillon waar ik voor het eerst 50 km wil lopen. Ik hoop zó dat die evenementen doorgaan. Dat is nog wat anders dan naast de Schelde een marathon lopen, hoor." (SSL)

