Dé manier voor productieve werkdagen: klagen 11 mei 2018

Of het nu over het weer, het verkeer of het werk is: Vlamingen zeuren al eens graag. En voortaan hoeft u zich niet langer schuldig te voelen als u aan de koffieautomaat een klaagzang houdt tegen een collega, want het blijkt net productief te zijn. Onderzoek aan de universiteit van Melbourne bekeek de werksfeer in een groot Australisch ziekenhuis, en kwam tot die conclusie. "Door te klagen ontdekte het personeel dat ze dezelfde mening hadden over bepaalde situaties, en dat ze eigenlijk niet zo verschillend van elkaar zijn", klinkt het. "Zeuren tegen elkaar zorgt ervoor dat mensen ontdekken dat ze vaak dezelfde dagdagelijkse moeilijkheden ondervinden." Volgens de onderzoekers is samen klagen minstens even belangrijk voor de sfeer als moppen tappen. Enige kanttekening: de klachten mogen nooit gericht zijn tegen één persoon, want dan wordt het pesten. "Het onderwerp moet iets zijn waar iedereen het over eens kan zijn, bijvoorbeeld de structuur waarin men werkt."

