Exclusief voor abonnees De man van 917 miljoen 03 december 2019

Technisch gezien is Marc Coucke vandaag geen miljardair meer. Vorig jaar leed zijn holding AlyChlo een verlies van 164 miljoen euro, waardoor zijn vermogen daalde van 1,08 miljard euro naar 917 miljoen. En dat heeft zowat alles te maken de slechte prestaties van Perrigo, het Amerikaanse bedrijf dat Omega Pharma in 2014 overnam. Coucke werd door de Amerikanen voor een deel uitgekocht met aandelen, maar die verliezen pijlsnel hun waarde. Ze zakten ondertussen al van 80 dollar naar ongeveer 40 dollar. Perrigo bezorgt Coucke overigens nog wel meer hoofdbrekers, want niet lang na de overname spanden de Amerikanen een proces tegen hem aan. Ze beschuldigen Coucke ervan fraude gepleegd te hebben door de boekhouding op te smukken en eisen zo maar eventjes 1,9 miljard euro. Coucke ontkent de aantijgingen en diende een tegenclaim in. Pas ten vroegste volgend jaar wordt een uitspraak in het geschil verwacht. Als de Amerikanen gelijk krijgen, dan verliest Coucke in principe zijn volledige vermogen.

