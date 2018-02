De man met 50 jaar rijverbod geeft zich aan 14 februari 2018

De garagist die in januari één van de zwaarste straffen uit de carrière van politierechter D'hondt kreeg opgelegd, heeft zich aangegeven bij de politie van Antwerpen. Superrecidivist Benjamin D. heeft al 39 veroordelingen op zijn naam staan, telkens voor rijden onder invloed tijdens een rijverbod en zonder geldige papieren. Hij reed ook rond in dronken toestand met zijn dochter op de achterbank en met auto's van klanten. Op 20 januari kreeg hij van Peter D'hondt een celstraf opgelegd van 7,5 jaar, 60.400 euro boete en een rijverbod van 50 jaar. De man zelf kwam toen niet opdagen uit schrik dat hij naar de gevangenis zou moeten. Die vrees was terecht: de politierechter sprak de onmiddellijke aanhouding uit, waardoor de man geseind stond. Drie weken lang hield hij zich verborgen, om uiteindelijk toch naar de politie te stappen. Waar die man al die tijd verbleef, is niet bekend. De beklaagde heeft beroep aangetekend tegen zijn straf. (KBD)

