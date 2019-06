Exclusief voor abonnees De man draagt de ...euh... jurk 29 juni 2019

Als de vrouw de broek draagt, draagt de man - euh - een jurk. 'Speciaal' is de outfit van Pascal Vandaele uit Gent op zijn minst te noemen. "Maar je moet dragen waar je jezelf goed in voelt, hé. En zo'n jurk is trouwens superluchtig met dit weer", lacht de Tool-fan. Hij ging zelfs niet speciaal shoppen. "Ik heb 'm zelf gemaakt!", blinkt hij van trots. De man is al twintig jaar opvoeder, maar zo opvallend rondlopen op Werchter vindt hij niet bepaald erg. "Ik hou wel van wat aandacht. In mijn vrije tijd ben ik dj, dan draag ik zo'n jurken nog al eens (lacht)."

