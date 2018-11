De man die vrouw, twee kinderen, ouders, broer, zus en neef verloor Noodweer Italië 05 november 2018

Hartverscheurend. Anders kan je de tranen van deze Italiaanse man niet noemen. "Bijna iedereen is dood", snikt Giuseppe Giordano bij het verlaten van het mortuarium. "Mijn vrouw, mijn twee kinderen, mijn ouders, mijn broer, mijn zus..." Ook zijn neef en diens oma zijn om het leven gekomen door het noodweer in Sicilië. De familie Giordano was zaterdag samengekomen in haar vakantiehuis in Casteldaccia, ten zuiden van Parlermo. Traditiegetrouw houden ze daar elk jaar rond Allerheiligen een barbecue om de overledenen te herdenken, gevolgd door een karaokeavond. Maar dit jaar werden ze verrast door het snel opkomende water van een aanpalende rivier. Giuseppe kon als enige ontsnappen en in een boom klimmen.

