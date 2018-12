De man die nooit opgeeft 14 Dries Mertens 27 december 2018

2018 is het jaar waarin Dries Mertens (31) nog maar eens toonde dat het kleine lachertje vooral een man is die nooit opgeeft. Hij en zijn jeugdliefde Kat Kerkhofs wonnen elkaar terug na een periode van verwijdering, in de Champions League scoorde hij zijn tiende doelpunt en hij trok zijn totaal bij Napoli boven de honderd goals. Er zat evenwicht in zijn leven en in zijn prestaties, hij leek op weg om overal vaste waarde te worden. Ook bij de Rode Duivels, waarmee hij een sterke kwalificatiecampagne had gespeeld. Maar op het WK was hij maar in drie van de zeven wedstrijden titularis en na dat toernooi moest hij bij Napoli weer op de bank starten. Maar zoals hij altijd al heeft gedaan, vocht hij terug en vond hij weer reden om met brede glimlach door het leven en over het plein te stappen. Dat hij keihard kon supporteren voor zijn vrouw, die dit jaar minstens zo vaak op tv te zien was als hij, deed hem alleen maar harder stralen. (SVB)

