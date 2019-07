Exclusief voor abonnees De man die in vier dagen tijd KV Mechelen én modegigant kocht 06 juli 2019



Maandag stak hij in ruil voor een slordige 21 miljoen euro het leeuwendeel van de aandelen van KV Mechelen op zak. Donderdag diepte hij nog eens 229 miljoen euro op voor het Zweedse Ellos, met 1,7 miljoen klanten de Scandinavische marktleider in mode en interieur. Dieter Penninckx is 44 en CEO van retailgroep FNG, die merken als Brantano, Fred & Ginger, Expresso en Miss Etam onder dak heeft. "Een intensief weekje", noemt hij het. "Maar toch heb ik goed geslapen."

