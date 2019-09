Exclusief voor abonnees De man die het supermodel uitvond Peter Lindbergh 1944-2019 05 september 2019

De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd geroemd om zijn iconische modecovers en innemende, korrelige zwart-witfoto's waarop imperfecties niet werden weggewerkt. Hij liet magazines zelfs een contract tekenen zodat ze zijn foto's nooit met Photoshop zouden bewerken. Lindbergh werd ook 'de uitvinder van het supermodel' genoemd omdat hij als één van de eersten Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Tatjana Patitz en Christy Turlington voor zijn lens kon halen. De foto uit 1990 op de cover van het januarinummer van de Britse 'Vogue' is dan ook één van zijn bekendste beelden. Ook van de jonge Kate Moss maakte hij legendarische foto's, zoals die met de salopette voor het blad 'Harper's Bazaar' uit 1994. De voorbije weken schoot hij nog beelden van klimaattiener Greta Thunberg, maar ook van Jane Fonda, Salma Hayek en Meghan Markle. Waaraan Lindbergh is overleden heeft zijn familie niet bekendgemaakt, maar zijn dood kwam wel onverwacht. Lindbergh was getrouwd, en had vier kinderen en zeven kleinkinderen. (FT)

