De man die Audrey Hepburn kleedde

Oprichter modehuis Givenchy overleden

Hubert de Givenchy is op 91-jarige leeftijd overleden. De Fransman was een legende in de geschiedenis van de haute couture en een van de grootste modeontwerpers uit de 20ste eeuw. Niet alleen figuurlijk, óók letterlijk, met zijn twee meter. Gefascineerd door de mooie jurken op de societyfeestjes van zijn ouders richtte hij in 1952 - hij was toen 25 - modehuis Givenchy op. "Een kinderdroom die uitkwam. Ik heb een van de mooiste beroepen in de mode: anderen blij maken met een idee", zei de couturier vorig jaar nog. Onder die 'anderen' vooral veel prominente vrouwen. Zo kleedde De Givenchy Audrey Hepburn in films als 'Breakfast at Tiffany's'. Zij was zijn muze, hij gaf haar persoonlijkheid, zo zei ze. Zijn ongedwongen chic sloeg aan bij de Amerikaanse presidentsvrouw Jackie Kennedy en ook prinses Grace van Monaco, actrices Cate Blanchett en Julia Roberts gingen gehuld in zijn ontwerpen.

