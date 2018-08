De mama van Maxim (9) was zestien toen ze zwanger werd van hem: "Als mijn vriendjes hun mama kwijt zijn, zal ik de mijne nog altijd hebben" Sabine Vermeiren

02 augustus 2018

06u00 0 De Krant Kinderen van tienermoeders, daar wordt vaak wat meewarig naar gekeken. Onterecht, vindt Maxim. Maxim is negen, hij werd geboren toen z'n mama zestien was. "Ik weet wel dat zestien héél vroeg is. Zelf ga ik wachten tot ik 25 ben. Maar ik ben blij met mijn jonge mama. Vriendjes hebben mama's van in de dertig en de veertig. Ik zal tenminste nog heel lang kunnen leven met mijn mama."

Negen is natuurlijk nog jong voor zoveel wijsheid. Maar als Maxim zou zeggen dat hij twaalf is, je zou het zo geloven. Clever. Mondig. Spreekt met twee woorden. Een guitigaard. Staat vrolijk op, gaat ook vrolijk weer slapen. Maxim is erbij op dit kamp omdat z'n mama Ellen Plateus (26) één van de vier begeleiders is. Maxim heeft ook nog een broer, Linus (2). Die is er ook bij, hier in Barvaux. En ook Peter is meegekomen. Peter is op dit kamp de kookvader. Hij is de man van Ellen. En de papa van Linus. Maar niet de papa van Maxim. De papa van Maxim heet Yannick.

Het is donderdag, op TEENS Gezinskamp in Barvaux staat er vandaag opnieuw een uitstap op het programma. Het wordt een quasi dagvullende activiteit. Lien van LEJO heeft lang gezocht naar een goeie bestemming. Ze koos Mont Mosan in Hoei. Dat is een pretpark op peuter- en kleuterniveau. Exact onze doelgroep, dus. Net als twee dagen geleden is dat een imposante logistieke operatie. Er worden buggy's opgeplooid, kinderen ingesmeerd en picknicks gemaakt met - afhankelijk van de leeftijd - boterhammen, geplet fruit en droge koeken. Behalve ikzelf, gaan ook Lien van LEJO en mede-begeleiders Bert en Ellen mee. Vier paar extra ogen op een dag als vandaag: geen overbodige luxe, vinden we. Ook Maxim gaat mee.

ELLEN: "Yannick en ik, we waren zes of zeven maanden samen toen ik zwanger werd van Maxim. Het moet gebeurd zijn na een feestje. Ik had te veel gedronken, had overgegeven, en wellicht is m'n pil er toen mee uitgekomen.

Ik stond er niet bij stil. Dat gebeurde pas toen m'n maandstonden uitbleven. Ik was heel regelmatig en had meteen door wat er aan de hand was. Ik was zestien, Yannick zeventien. Ik besliste meteen: ik hou dit kindje. Ik ben zelf een ivf-baby, ik wist hoe moeilijk het voor sommige mensen is om een kindje te krijgen. Er was mij thuis altijd geleerd: een kind krijgen is een cadeau. Yannick liet ik de keuze. Ik zei hem: 'óf je gaat mee in dit verhaal, óf ik doe dit alleen.'"

"De dag waarop we het aan m'n mama wilden vertellen, riep ze op een nogal plotse manier de familie samen. Ze had kanker, zei ze. Het was juni, ze zou in juli geopereerd worden. Dan zou ze genezen zijn, zei ze. Yannick en ik, we waren zo ondersteboven dat we die dag niks gezegd hebben over de zwangerschap. We besloten de operatie van mama af te wachten en haar pas dan in te lichten dat we een kindje kregen."

"Toen we het haar een tijd later zeiden, reageerde ze goed. Papa was teleurgesteld. 'Maar we gaan je helpen', zei hij. Ik volgde jeugd- en gehandicaptenzorg. Ik zat in het vijfde. Op 11 december beviel ik van Maxim, op 5 januari zat ik alweer op de schoolbanken. Maxim is naar de crèche gemoeten toen hij drie weken en een half oud was. Ik werk intussen zelf in die crèche. Maxim heeft daar nog altijd een plekje in ieders hart: negen jaar later is hij nog altijd de jongste die daar ooit is opgevangen."

"Vier maanden na mijn bevalling is mama overleden. De operatie had de kanker niet kunnen wegnemen. Ik woonde thuis, ineens was daar de dragende kracht weg. Elke avond was ik tot 20 uur bezig met Maxim, erna moest ik nog beginnen aan mijn huiswerk. Papa stond erop dat ik zelf zorgde voor Maxim. Ik ben hem daar dankbaar voor. Anders was ik nu niet de mama die ik ben. Door Maxim te krijgen, heb ik dingen gemist in m'n leven. Ik was bijvoorbeeld graag op Erasmus gegaan. Een jaar studeren in het buitenland. Of in Spanje vrijwilligerswerk doen met straatkinderen. Dat kon niet, maar ik heb dat Maxim nooit kwalijk genomen."

GOEIE OUDERS, OP ONZE MANIER

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN