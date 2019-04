Exclusief voor abonnees De Maeseneer nieuwe voorzitter Belgische tennisbond 05 april 2019

Leuvenaar Dirk De Maeseneer is aangesteld als nieuwe voorzitter van de Belgische tennisfederatie, hij volgt de Franstalige André Stein op. Enkele jaren terug werd beslist dat de presidenten van de beide landsdelen elkaar om de twee jaar zouden opvolgen. "Ik kijk met tevredenheid terug op mijn voorzitterschap", zei Stein die nu vicevoorzitter wordt. "Sportief waren de Davis Cupfinale in Lille en de terugkeer van het Fed Cupteam in de wereldgroep de hoogtepunten." De Maeseneer vond dan weer dat er nog marge voor verbetering is: "Het gaat heel goed met het Belgische tennis, maar toch voel ik dat er zowel in de top- als in de breedtesport nog groei mogelijk is." (FDW)

