De Lotusprinses bij China Light ZOO in Antwerpen CHECK-IN 24 november 2018

00u00 0

Volgende week baadt de Zoo in Antwerpen weer in een magisch Aziatisch decor, want op 30 november gaat de nieuwe editie van China Light ZOO van start. De inspiratie en de 130 artiesten voor de Antwerpse versie van het Chinese lichtfeest komen uit China, de 2.700 lichtobjecten en 71 composities ook. Het lichtspektakel vertelt een gloednieuw verhaal: dat van de Lotusprinses die verliefd wordt op een soldaat, maar in het klooster belandt door deze onmogelijke liefde. Pas als ze verandert in een vlinder vinden de twee geliefden elkaar terug. De afmetingen van de objecten zijn indrukwekkend, met een paleis van 30 meter, een feniks van 50 meter en een drakenboot van 60 meter lang. Elke avond transformeert de Lotusprinses verschillende keren tot vlinder en omgekeerd.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN