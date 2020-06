Exclusief voor abonnees De Limburgse lockdown in 7 beelden 09 juni 2020

Grotere bubbels, een binnenlands reisje, puffend halters heffen en eindelijk weer eens een pint gaan drinken. Een half jaar geleden was het allemaal nog de normaalste zaak van de wereld, vandaag vat het onze collectieve zucht van verlichting na drie maanden lockdown samen. Drie maanden waar we nog één keer op terugkijken. En dan laten we die halters nog even voor wat ze zijn, en bestellen we ons eerste, fris schuimend pintje.