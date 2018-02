De Lijn zoekt 415 chauffeurs 23 februari 2018

00u00 0

De Lijn zoekt dit jaar in Vlaanderen 415 nieuwe buschauffeurs, om het natuurlijk verloop bij het rijdend personeel op te vangen. Het bedrijf organiseert daarom op zaterdag 3 maart een jobdag voor chauffeurs in de stelplaatsen van Sint-Niklaas en Grimbergen. Al meer dan vierhonderd kandidaat-chauffeurs schreven zich in. "Het feit dat geslaagden meteen met een contract naar huis kunnen, speelt daarbij zeker een rol", zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.