De Lijn zet ruim 300 medewerkers in met oud en nieuw

10 december 2019

De Lijn gaat op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag meer dan 300 medewerkers inzetten om feestvierders veilig van en naar hun bestemming te brengen. Met een ticket van 4 euro zal je onbeperkt kunnen reizen vanaf oudejaarsavond 18 uur tot nieuwjaarsdag 23.59 uur. In 115 Vlaamse steden en gemeentes zullen bus- en tramritten gratis zijn. Dat gratis biljet is enkel verkrijgbaar als sms-ticket, waarvoor mensen zich tot en met 30 december kunnen registreren. De Lijn zet de meer dan 300 medewerkers - zowel chauffeurs als dispatchers, controleurs en technici - in op 136 lijnen in heel Vlaanderen. Sommige bussen volgen hun vaste traject, andere bedienen een gelegenheidstraject. Meer info vind je op www.delijn.be/oudjaar.

