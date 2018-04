De lijn wil dat u elke maandag auto laat staan 10 april 2018

Laat op maandag de auto staan en gebruik minstens één keer per week een ander vervoersmiddel. Dat is de boodschap van Mobiele Maandag, een nieuw initiatief waarmee De Lijn de steeds langer wordende files wil aanpakken. Uit een bevraging bij 1.000 Belgen blijkt dat 91% vindt dat we te vaak stilstaan en dat 93% van oordeel is dat we daar iets aan moeten doen. Maar 74% is ervan overtuigd dat hij of zij het probleem niet zélf veroorzaakt. Nochtans gebruiken twee op de drie van hen dagelijks de auto om naar het werk te rijden. De eerste Mobiele Maandag is volgende week (16 april). Meer info op mobielemaandag.be.