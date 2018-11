De Lijn verzoent zich met Brussel 30 november 2018

00u00 0

Minstens twee keer per week dweilen met nat, extra vuilnisbakken en nieuwe lampen. Meer was er niet nodig om het conflict tussen De Lijn en het Brussels Gewest te ontmijnen. Vorige maandag schrapte de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij de terminal onder het Noordstation omdat het er te gevaarlijk en vuil was. Vandaag stoppen de bussen weer bij hun oude halte. Was al die ophef daar nu echt voor nodig? "Ik denk dat Brussel een wake-upcall kon gebruiken", zegt De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. "Voordien waren er goede intenties. In de praktijk veranderde er niets. De voorbije dagen is het busstation al goed gepoetst. Binnenkort krijgen we extra urinoirs, vuilnisbakken en een container speciaal voor het afval van de avondlijke voedselbedeling." Om de veiligheid te garanderen, krijgt de controledienst van De Lijn ook een rechtstreekse lijn met de politie. "We gaan regelmatig overleggen." (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN