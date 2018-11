De Lijn verhuist haltes aan Brussel Noord als overlast niet stopt 17 november 2018

De Lijn zal haar bussen vanaf maandag 26 november mogelijk andere begin- en eindhaltes geven aan het Brusselse Noordstation. De openbaarvervoermaatschappij heeft het Brussels gewest voor een ultimatum gesteld. Als het tegen 23 november de overlast aan het station niet aangepakt heeft, zullen er andere haltes gecreëerd worden in de buurt van het Noordstation. Voor de veiligheid van de reizigers en medewerkers zullen dertig buslijnen de passagiers vanaf dan afzetten aan de zijkant van het station, voor het gebouw van BNP Paribas. De vertrekhalte zal aan het Rogierplein komen. "Ondanks verschillende contacten met de betrokken instanties hebben we vastgesteld dat de situatie niet verbetert voor onze reizigers en medewerkers. De grens is voor ons nu echt bereikt", zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. (WHW)

