De Lijn telt meer dan twee jaar geen reizigers 16 november 2019

De Lijn weigert al twee jaar te communiceren hoeveel Vlamingen bus of tram nemen. Pas volgend jaar komt de vervoersmaatschappij met reizigersaantallen op basis van haar nieuwe telsysteem. De vroegere cijfers waren erg omstreden: zo ging De Lijn ervan uit dat abonnees in de stad 90 ritten per maand deden en op het platteland 52 ritten per maand. Ook gratis abonnementen voor bejaarden werden meegeteld, "ook al zijn ze aan hun bed gekluisterd", zei bestuursvoorzitter Marc Descheemaecker op Radio 1.

