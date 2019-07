Exclusief voor abonnees De Lijn stuurt mail naar verkeerde personen 18 juli 2019

Vervoersmaatschappij De Lijn kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen vanwege een ongelukkige mailing. Door het gebruik van een verkeerde filter kregen duizenden mensen een campagne te zien waarin reclame werd gemaakt voor "een probeerabonnement" voor de zoon of dochter die in september naar het eerste middelbaar gaat. "Ik heb niet eens een zoon of dochter, hoe komen die aan mijn e-mailadres?", klonk het onder meer. Sommigen overwogen zelfs een klacht voor inbreuk op de GDPR-regels. "We hebben de mail naar de verkeerde mensen gestuurd, maar onze fout werd snel toegegeven", zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. "Hoe we aan die mailadressen komen? Die hebben de mensen ons zelf bezorgd, ofwel hebben ze hun gegevens zelf aan een database doorgegeven die wij hebben aangekocht. Dat is volkomen wettelijk." (MAC)

