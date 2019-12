Exclusief voor abonnees De Lijn rijdt gratis met oudjaar 20 december 2019

Om feestvierders veilig thuis te brengen zet De Lijn tijdens oud op nieuw ongeveer driehonderd chauffeurs in op 136 lijnen. In 115 Vlaamse gemeenten en steden is het openbaar vervoer met De Lijn dan gratis. Zo reizen in Oost-Vlaanderen alle feestvierders gratis met de feestbussen. Waar toch betaald dient te worden, kost een busticket 4 euro. Het oudejaarsnachtticket is 30 uur geldig vanaf 18 uur op 31 december en de hele eerste dag van het nieuwe jaar. Sommige lijnen volgen hun vaste traject, andere feestbussen bedienen een gelegenheidstraject. Overigens zullen tijdens de kerstvakantie, vanaf maandag 23 december, minder bussen rijden. De Lijn raadt reizigers aan om vanaf maandag en zeker voor oudejaarsnacht de dienstregeling goed na te kijken.

