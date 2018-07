De Lijn moet vrouw die arm brak tussen tramdeur vergoeden 06 juli 2018

De burgerlijke rechter in Veurne heeft hard uitgehaald naar vervoermaatschappij De Lijn. In maart 2016 sloot een tramchauffeur in De Panne te vroeg de deuren, waardoor een 72-jarige vrouw uit Tongeren klem kwam zitten en haar arm brak. Liliane Vanoirbeek en haar man Jacques dienden een klacht in, maar De Lijn antwoordde droog: "De chauffeur merkte niets en er zijn geen getuigen." De rechter ziet dat anders. "Als de bestuurder haar schreeuw niet heeft gehoord, is hij doof en medisch niet in staat om met de tram te rijden. Uit alles blijkt een tegenwerkende houding van De Lijn. De vervoermaatschappij krijgt vaker dergelijke klachten, maar doet er alles aan om haar aansprakelijkheid te ontlopen." Dankzij het vonnis heeft de vrouw recht op een schadevergoeding. De Lijn laat weten dat z'n juridische dienst het vonnis zal bestuderen, alvorens wordt beslist over eventuele verdere stappen. (JHM)

