De Lijn lanceert tienrittenkaart via app

De Lijn lanceert begin volgend jaar, wellicht op 1 februari, een digitale tienrittenkaart via een app: de m-card. De Lijn verkocht al afzonderlijke biljetten voor een enkele rit via de smartphone. Hoewel dat ticket 35 cent goedkoper is dan de sms-tickets blijven reizigers massaal betalen per sms. De huidige m-tickets kunnen niet via de eigen app van De Lijn gekocht worden: dat zal binnenkort wel kunnen. Tien ritten zullen 15 euro kosten. Wie geen smartphone heeft, kan nog steeds een papieren Lijnkaart kopen. Die zal vanaf 1 februari 16 euro kosten of 0,10 eurocent meer per rit dan met de digitale rittenkaart.