De Lijn is weer beetje minder 'gratis' 21 % van uw busticket betaalt u nu zelf 30 mei 2018

Wie vorig jaar een bus of tram van De Lijn nam, betaalde gemiddeld 21% van de ritkosten. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). Stilaan rijdt De Lijn weg van de gratis-filosofie die het bedrijf eerder huldigde. In 2011 betaalden reizigers slechts 15,4% van de kosten van hun rit zelf. In absolute cijfers gaat het om 191 miljoen euro, of 4% meer dan in 2016. Voor de rest van de inkomsten is De Lijn onder meer afhankelijk van subsidies. Ook de opbrengsten van de boetes voor zwartrijden en overlast stegen van 3,3 naar 4,8 miljoen euro.