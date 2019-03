Exclusief voor abonnees De Lijn investeert 44 miljoen in nieuwe Antwerpse trams 26 maart 2019

00u00 0

De Lijn bestelt 23 nieuwe lagevloertrams voor Antwerpen, goed voor 44 miljoen euro. Het gaat om enkelrichtingstrams met 180 plaatsen, die ook met meerdere aan elkaar gekoppeld kunnen rijden. De nieuwe trams vervangen de oude PCC-trams, die plaats bieden aan 75 reizigers. "Dit is de nieuwste schijf in de grootste trambestelling door De Lijn ooit", zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Alles samen investeren we 294 miljoen euro in 146 gloednieuwe trams: een absoluut record." De eerste nieuwe Antwerpse trams worden in de tweede helft van 2022 geleverd.