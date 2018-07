De Lijn geeft oude directeurs toch nog nieuw postje 28 juli 2018

Er rijzen vragen over het nieuwe managementcomité bij De Lijn na de herstructurering. Zo zou topman Roger Kesteloot twee kleine directeursposten hebben opgericht voor de vroegere Vlaams-Brabantse en West-Vlaamse directeurs. De nieuwe directeur Strategie van De Lijn krijgt amper 28 bedienden onder zijn hoede. Voor de afdeling Supply Chain Management zijn slechts 54 bedienden en een beperkt aantal arbeiders in dienst. Ter vergelijking: de grootste afdelingen zijn Operaties, met meer dan 5.000 chauffeurs, en Techniek (800 technici). De minidiensten zouden volgens critici speciaal zijn opgericht om de oude provinciale baronnen die nog geen nieuwe taak kregen toch een postje te geven. De Lijn telt zo dus acht directeurs. Bovendien kregen vijf van hen dit jaar ook nog een extra vergoeding van 300 euro bruto per maand. De bediendebonden reageren furieus, want De Lijn had aangekondigd tegen 2020 minstens 286 bediende- en managementjobs te zullen schrappen.

