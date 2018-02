De Lijn beveiligt stelplaatsen na joyride met bus 05 februari 2018

De Lijn legt de laatste hand aan een plan dat de stelplaatsen van de bussen beter moet beveiligen. Dat zegt woordvoerder Astrid Hulhoven nadat er opnieuw een bus gestolen is voor een joyride. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de stelplaats van Rumst. Twee onbekenden konden een bus starten, botsten tegen drie andere bussen en lieten het voertuig beschadigd achter. "In het kader van de terreurdreiging werden al onze 70 locaties bekeken op het vlak van veiligheid." In de tweede helft van dit jaar kunnen de concrete maatregelen worden aanbesteed. Het gaat onder meer om slagbomen en extra afsluitingen. Afgelopen jaren werd verschillende keren een Lijnbus 'oneigenlijk' gebruikt. In 2016 gebeurde dat door een eigen medewerker, in 2014 en vorige week dus door vreemden. (WVK)

