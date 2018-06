De Lijn betaalt nog altijd verkeersboetes terug 21 juni 2018

De Lijn betaalt nog altijd verkeersboetes van haar chauffeurs terug, tot grote ergernis van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Een eerste, lichte overtreding wordt meestal kwijtgescholden. In 2015 draaide De Lijn op voor 70 procent van de 87.000 euro aan verkeersboetes. Wie binnen de 12 maanden opnieuw tegen de lamp loopt, moet een oplopend deel van de boete zelf betalen, Topman Roger Kesteloot zei al in 2010 dat er snel komaf gemaakt moest worden met het terugbetalen van de boetes. Vandaag zit het dossier nog steeds muurvast, want om het systeem aan te passen heeft De Lijn het akkoord van de vakbonden nodig. Volgens hen dwingt de veel te strikte dienstregeling chauffeurs tot overtredingen en kan het bedrijf dat niet afwentelen op zijn werknemers. Ze betalen hun leden de boetes terug die De Lijn niet voor haar rekening neemt.

