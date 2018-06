De Lijn bestelt 182 bussen bij VDL en Van Hool 07 juni 2018

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een groot order voor 182 nieuwe bussen geplaatst bij de Vlaamse busbouwers VDL uit Roeselare en Van Hool uit Koningshooikt. Het gaat om 120 hybride en 7 volledig elektrische bussen en - voor de laatste keer - 55 dieselbussen. Totale waarde van het contract: 64 miljoen euro. VDL zal 84 hybride voertuigen bouwen, Van Hool 36. Bedoeling is dat de eerste nieuwe bussen al in het najaar van volgend jaar de baan op kunnen. De zeven elektrische voertuigen zijn bestemd voor Gent en Leuven, de laatste dieselbussen zullen voornamelijk worden ingezet om de oudste harmonicabussen in Antwerpen en Vlaams-Brabant te vervangen. De raad van bestuur van De Lijn zette overigens ook het licht op groen om de komende jaren een aanbesteding voor nog eens maximaal 720 hybride bussen uit te schrijven. De Lijn heeft er met de nieuwe bestelling nu al 417.

