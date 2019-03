De Ligt: "Zware klap" 25 maart 2019

Die dreun hadden ze niet zien komen. De spelers van Oranje waren aangeslagen na de late nederlaag tegen Duitsland. "De klap is zwaar", sakkerde Matthijs de Ligt. "Onze eerste helft was echt niet goed, nadien lieten we zien dat we een goeie ploeg zijn. Al was dat wel een helft te laat." Toch kwam Nederland terug tot 2-2. "Het is wellicht de Nederlandse mentaliteit dat we dan ook die winnende treffer willen maken. Jammer genoeg waren we niet geconcentreerd genoeg op het einde." Bondscoach Ronald Koeman, die zijn broek scheurde bij de gelijkmaker, vulde aan: "Ik ben trots op hoe we de tweede helft hebben gespeeld. Maar ja, had dan ook een punt gepakt, zou ik zeggen." (VDVJ)