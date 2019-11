Exclusief voor abonnees De leugentrommel van Coolsaet 04 november 2019

00u00

"Uroloog Bo Coolsaet voelt zich aan de schandpaal genageld. Een rechtszaak tegen hem die begon met één klacht wegens verkrachting is uitgegroeid tot een mediaproces met tien nieuwe klagers", lazen we in HLN van 29/10 over het proces dat onze dochter en wij, haar ouders, tegen Bo Coolsaet hebben aangespannen. Zodra duidelijk werd dat hij voor verkrachting aangeklaagd zou worden, heeft Bo Coolsaet niets anders gedaan dan onze dochter aan de schandpaal nagelen. Hij wou sereen blijven, zei hij op het proces, maar voegde er in één adem aan toe dat hij het niet over de seksuele voorgeschiedenis van zijn ex-patiënte wilde hebben en ook niet over die van haar ouders.

