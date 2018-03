De langstzittende trainers in Europa: Dury op plaats 3 08 maart 2018

Arsène Wenger is sinds 1996 trainer van Arsenal. Dat maakt hem de langstzittende coach bij een Europese club. Bij een vertrek komt die toppositie dus vrij. Yuri Semin is de belangrijkste kandidaat-opvolger. Verdeeld over verschillende periodes staat de Rus al ruim 21 jaar aan het hoofd van Lokomotiv Moskou. De volgende in de rij is... Francky Dury. Die heeft er in eerste klasse al ruim 11 jaar als coach van Zulte Waregem opzitten. Nog indrukwekkender wordt het als we niet enkel kijken naar eersteklassevoetbal, maar naar de volledige carrière van Dury bij Zulte Waregem. Dan komt hij op plaats 1 te staan met 22 jaar, 2 maanden en 11 dagen, inclusief de periode voor de fusie tussen KSV Waregem en Zultse VV. (TS)

