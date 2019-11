Exclusief voor abonnees De landskampioen zit diép 28 november 2019

Het zit er alweer op. Racing Genk is na een 1-4-nederlaag tegen Salzburg definitief uitgeteld in Europa. Een enorme misser van Paintsil en een flater van Coucke net voor rust leidden de zoveelste domper op het kampioenenbal in. De onvermijdelijke Haaland legde de eindstand vast. Voor de Limburgers is het al het 17de Champions Leagueduel dat ze zegeloos achterblijven. Geen enkele andere club speelde al zoveel wedstrijden zonder één keer te vieren. Kleine troost: AEK Athene had ooit nóg meer pogingen nodig (22) voor zijn eerste winst. Geduld loont, zeker? (VDVJ)

