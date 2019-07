Exclusief voor abonnees De Laet tijdje out met knieblessure? 17 juli 2019

Antwerp dreigt Ritchie De Laet een tijdje kwijt te zijn. Hij liep een knieblessure op en liet een scan maken. Een definitieve diagnose bracht de club nog niet naar buiten. Bolingi sluit in principe donderdag aan. Borges (kuit) mist de competitiestart. Hij herneemt pas eind deze maand. Op Arslanagic is het nog enkele weken wachten. Opare is zoals bekend maanden out na een operatie aan de knie. (SJH)