Exclusief voor abonnees De Laet tekent vandaag, Owusu naar Emiraten 01 juli 2019

Als alles normaal verloopt, ondertekent Ritchie De Laet vandaag een contract voor twee seizoenen met optie op een derde bij Antwerp. De 30-jarige transfervrije verdediger - die op de Bosuil werd opgeleid en steeds supporter bleef van de Great Old - pikte zaterdag trouwens al aan op stage. De Laet voetbalde het voorbije seizoen bij het Australische Melbourne, nadat hij een dik decennium in het Engelse voetbal actief was. Begin 2018 was er ook nog een korte uitleenbeurt bij Antwerp, maar nu keert De Laet dus definitief terug naar de club van zijn hart. Door de langdurige blessures van Arslanagic en Opare was de komst van een polyvalente defensieve pion meer dan welkom.

