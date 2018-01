De Laet in beeld bij Antwerp 22 januari 2018

Een transfer lijkt nog niet voor meteen, maar er ging wel al wat geflirt over en weer tussen Ritchie De Laet (29) en Antwerp. De interesse is wederzijds, maar de onderhandelingen zijn nog niet echt concreet. De verdediger ligt nog tot en met volgend seizoen onder contract bij Aston Villa. Zijn loon is zonder meer te hoog voor de Great Old, maar omdat hij de laatste maanden alleen maar tot beperkte invalbeurten kwam, behoort een overgang - vermoedelijk in de vorm van een uitleenbeurt - tot de mogelijkheden. De Laet kreeg zijn opleiding bij Antwerp en belandde zo bij Manchester United. Gisteren volgde hij de wedstrijd tegen Club Brugge in elk geval rechtstreeks, dat was duidelijk te merken aan zijn Twitter-account. Zo reageerde De Laet kort na het laatste fluitsignaal: "Spijtig, tactisch zat alles heel mooi in elkaar, maar toch weer een puntje voor de weg naar PO1." (SJH)

