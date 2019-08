Exclusief voor abonnees De Laet "AZ, welkom in de hel volgende week" 23 augustus 2019

Op zijn dertigste maakte Ritchie De Laet zowaar nog zijn Europese debuut. De Laet was 75 minuten uitstekend als centrale verdediger, maar zag in de slotfase nog even af als rechtsback. "Ik ben op zich wel blij met deze 1-1, al hadden we een goaltje meer kunnen maken. Ook voor mezelf liep het lange tijd naar wens. Zeker in de eerste helft leek ik de ballen naar me toe te zuigen, waardoor ik een paar keer kon ontzetten voor AZ gevaarlijk werd. Na de rode kaart van Buta verhuisde ik noodgedwongen naar rechts. Dat was wat moeilijker, want ik had al veel krachten verbruikt. Bij de gelijkmaker had ik beter moeten doen. Mijn rechtstreekse tegenstander Idrissi sneed meestal naar binnen, maar toen ging hij één keertje buitenom en liet ik hem te makkelijk voorzetten. Da's natuurlijk jammer, maar hij speelde het ook wel goed. Maar oké, het belangrijkste was dat we zelf scoorden op verplaatsing. Ik zou tegen AZ zeggen: welkom in de hel volgende week." (KDC)

