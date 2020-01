Exclusief voor abonnees De laatste woorden van de beschuldigden 31 januari 2020

00u00

Joris V.H.

"Ik heb in eer en geweten gehandeld. Ik heb de vraag van Tine proberen te objectiveren. Godelieve T. wist dat ik het er moeilijk mee had. Ze zei dat ik bij haar op consultatie mocht komen. Dat heb ik niet gedaan, maar ze heeft mijn twijfel rond Tine Nys ongedaan gemaakt. Na elke consultatie belden we elkaar om te bespreken hoe het verliep. Ik ben tot mijn besluit gekomen dat Tine recht had op euthanasie."

