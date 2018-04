De laatste boodschap van vermoorde gevangenisverpleegster: "Ik was te bang, maar directie had politie moeten bellen" Redactie

30 april 2018

00u00 0 De Krant "De man die Ashley wilde doodslaan, belde me 40 keer na elkaar. Enig idee hoe het voelt om zó bang thuis te zitten?" Dat schreef Christine Lenaerts (45) de dag voor ze verdween aan haar collega's. De gevangenisverpleegster wist dat ze fout was door de voortvluchtige Ashley V.D.V. op te vangen, maar zegt ook dat de directie van alles op de hoogte was. "Zíj hadden de politie moeten bellen."

Vorige zondag werd Christine Lenaerts uit Bouwel voor het laatst gezien, toen ze rond 20 uur haar vader naar huis bracht met haar donkergrijze Dacia Duster. Nog geen 24 uur eerder - om 00.48 uur om precies te zijn - liet ze in een gesloten Facebookgroep een laatste bericht na voor 217 aangesloten collega's van de Antwerpse gevangenis. Recht uit haar hart. Lenaerts was net geschorst omdat ze de voortvluchtige gevangene Ashley V.D.V. (33) bij haar thuis had opgevangen. Wat volgt, is haar verhaal.

"Ja, ik ben zondag gebeld door Ashley om haar te komen halen. Ze zei dat ze anders zou worden doodgeslagen. Natuurlijk had ik op dat moment de politie moeten bellen. Maar ik was zo verbouwereerd en geschrokken dat ik in mijn auto sprong om haar te helpen."

Volgens Lenaerts besliste ze dit ook omdat ze zelf ooit de politie belde in een noodsituatie en toen te horen kreeg "daar steken we onze tijd niet in", waarna ze bijna gewurgd werd. Zonder dat ze hem bij naam noemt, heeft ze het ook over Marco L. (43), die vrijdag samen met Ashley V.D.V. is opgepakt in Spanje voor de moord op Lenaerts.

